Coronavirus, calano ancora i ricoveri in terapia intensiva. Più 1.941 positivi, 636 i morti

ROMA – Scendono anche oggi i ricoverati in terapia intensiva per coronavirus: “Sono 3898 i pazienti in terapia intensiva”, dice il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli nella consueta conferenza. Nelle terapie intensive sono ricoverate 79 persone in meno rispetto a ieri. “Sono 93.187 i casi positivi, 1.941 in più da ieri”.

Sono invece 636 i morti da ieri, mentre il numero dei guariti sale a 22.837, 1.022 in più da ieri”.

