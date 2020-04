VIDEO | Coronavirus, nell’Ogliastra una sartoria è chiusa ma fa mascherine gratis

CAGLIARI – Da più di un mese forbici, aghi, filo e macchinari sono fermi nella sartoria artigianale “Mario Demurtas” di Jerzu, piccolo Comune in Sardegna. Non si taglia più la stoffa, non si creano più risvolti, orli e asole e, soprattutto, non si prendono più le misure a quei clienti che, da oltre 60 anni, entrano nella storica bottega ogliastrina per farsi cucire, su misura, abiti e giacche, rigorosamente in velluto. Tutto fermo, anche le mani degli otto dipendenti bloccati a casa dopo le misure imposte per contrastare il contagio del coronavirus. Se finisse così, sarebbe una delle tante storie che, purtroppo, vedono le piccole imprese sarde travolte dalla crisi. Ma questa è una storia diversa, e lo è per merito della titolare della sartoria, Valentina, che da quest’anno ha preso in mano l’azienda dal padre Mario, e, con l’emergenza coronavirus, ha deciso di riconvertire la produzione della bottega, producendo mascherine protettive da donare alla popolazione e al personale degli ospedali.

E allora, ecco che da qualche giorno le mani all’interno della bottega hanno ripreso a tagliare, cucire e assemblare, non semplici dispositivi usa e getta, ma veri e propri strumenti di protezione lavabili, realizzati in cotone, e riutilizzabili con una taschina anteriore per poter inserire, e sostituire, uno strato filtrante da usare e gettare. Prima 10, poi 20, poi 100 fino ad arrivare a 500 al giorno da distribuire, gratuitamente, prima agli impiegati del Comune di Jerzu e nelle case di riposo, poi nei supermarket, nelle edicole, e tra i conoscenti.