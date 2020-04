Coronavirus, Grillo: “Con 500 accademici del mondo per chiedere ai governi reddito universale”

ROMA – “Oltre 500 accademici e personaggi pubblici hanno scritto una lettera ai governi di tutto il mondo per chiedere a gran voce un reddito universale. Ecco la lettera che ho sottoscritto”. Lo scrive su twitter Beppe Grillo che sul suo blog pubblica il testo della lettera.

Questo il testo della lettera pubblicata su Independent: “Noi, un gruppo in crescita di oltre 500 accademici e personaggi pubblici in tutti i continenti, abbiamo firmato la seguente lettera aperta, chiedendo ai nostri governi di emanare un reddito universale di emergenza per salvare le vite umane. Il virus Covid-19 si diffonde rapidamente in tutto il mondo, minando le fondamenta stesse dell’economia globale. E proprio perché le pandemie non possono essere affrontate con le normali misure di salute pubblica, il collasso economico globale richiede molto di più delle tradizionali politiche di welfare. In tutto il mondo, i posti di lavoro vengono persi; i lavoratori autonomi sono senza lavoro; i mutui sono inadempienti; e gli affitti non possono più essere pagati. Le società in cui la grande maggioranza della popolazione lavora nel settore informale, saranno colpite in modo particolarmente duro – al di là dei guadagni, non c’è quasi nessuna rete di sicurezza. Il nostro intero sistema economico globalizzato si basa sul movimento continuo, di persone e di merci e in questo momento, si sta arrestando. Senza un drastico intervento del governo, le imprese chiuderanno, la disoccupazione andrà alle stelle e l’economia entrerà in una forte recessione e forse anche in una seconda Grande Depressione”.

