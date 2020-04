VIDEO | Il discorso della Regina Elisabetta: “Insieme ce la faremo”

ROMA – La Regina Elisabetta ha trasmesso un messaggio di quattro minuti ai sudditi della Gran Bretagna. Un evento straordinario: nei suoi 68 anni di regno, la sovrana ha parlato in date diverse dal 25 dicembre- giorno del tradizionale discorso annuale- solo altre tre volte (in occasione della guerra in Iraq, della morte di Lady Diana e di quella della Regina Madre).

Her Majesty The Queen addresses the UK and the Commonwealth in a special broadcast recorded at Windsor Castle. pic.twitter.com/HjO1uiV1Tm

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 5, 2020