Coronavirus, Esercito e associazione Planet Paintball distribuiscono viveri a Roma

ROMA – Questa mattina, intorno alle 10.30, il VI Reggimento del Genio dell’Esercito italiano, a supporto dell’associazione Planet Paintball, a quanto apprende la Dire, distribuirà generi alimentari nei municipi IX e X di Roma.

L’associazione promotrice di questa iniziativa, delegata per organizzare il Campionato mondiale di paintball a giugno, ha deciso di devolvere il ricavato di 10mila euro per l’acquisto di viveri, dando così il proprio contributo in questa emergenza sanitaria. I militari li accompagneranno nella distribuzione dei generi alimentari ai Municipi, che saranno poi responsabili della distribuzione alle famiglie bisognose.