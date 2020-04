Boris Johnson ricoverato in ospedale per il Coronavirus

ROMA – Il primo ministro inglese Boris Johnson e’ stato ricoverato in ospedale, 10 giorni dopo essere risultato positivo al coronavirus. Lo riferisce la Bbc.

LEGGI ANCHE: Boris Johnson è positivo al Coronavirus

Il ricovero è avvenuto in via precauzionale in un ospedale londinese, domenica sera, e ora si svolgono “test di routine”, riporta l’emittente britannica. Johnson ha manifestato febbre e sintomi costanti da Covid19.

“E’ una misura precauzionale- ha spiegato un portavoce di Downing street-, dato che il Primo ministro continua ad avere sintomi costanti da Coronavirus dieci giorni essere risultato positivo“.