Da Iron Man a Top Gun e Breaking Bad: il nuovo video-propaganda della Casa Bianca che “arruola” Hollywood

ROMA – La Casa Bianca imbocca la via di Hollywood per vendere la propria narrativa geopolitica. Il risultato è un video di 42 secondi, pubblicato sull’account ufficiale su X, che promette “giustizia all’americana” contro l’Iran ma finisce per scatenare una valanga di critiche online.

Il filmato è un collage di scene pescate a piene mani dal cinema d’azione e dalle serie tv più popolari: un montaggio rapido di eroi, battute iconiche e muscoli cinematografici che dovrebbe evocare forza, determinazione e spirito di rivalsa. In realtà, per molti osservatori è soprattutto propaganda pop, ribattezzata con sarcasmo “slopaganda”.

JUSTICE THE AMERICAN WAY. 🇺🇸🔥 pic.twitter.com/0502N6a3rL — The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026

L’apertura è affidata a Robert Downey Jr. nei panni di Tony Stark in Iron Man 2: “Svegliati, papà è a casa”, dice il supereroe attivando i suoi computer. Un dettaglio ironico, visto che l’attore è stato tra i critici più espliciti di Donald Trump e ha sostenuto pubblicamente la democratica Kamala Harris nelle presidenziali del 2024.



Il montaggio continua con Russell Crowe in Gladiator e Mel Gibson nel ruolo di William Wallace in Braveheart: due storie di ribellioni eroiche contro poteri imperiali. Poi appare Tom Cruise con il pilota Maverick di Top Gun, icona della superiorità militare americana.



Il tono cambia quando entra in scena Jimmy McGill, l’avvocato dall’etica elastica interpretato da Bob Odenkirk nella serie Better Call Saul, spin-off del cult Breaking Bad. “Non potete immaginare di cosa sono capace”, urla nel frammento scelto dal montaggio.



Subito dopo arriva Keanu Reeves che in John Wick annuncia: “Penso di essere tornato!”. E infine Bryan Cranston nei panni di Walter White in Breaking Bad: “Io sono il pericolo!”. Anche lui, come Downey Jr., in passato non ha risparmiato critiche a Trump, arrivando a definirlo una figura “tragico-comica degna di Shakespeare”.



Il video si chiude con un miscuglio di eroi d’azione, personaggi animati e una citazione da Mortal Kombat: “Flawless victory”, vittoria impeccabile. Sotto, la firma: “The White House”.



Online la reazione è stata immediata. Molti utenti hanno accusato l’amministrazione di usare i social con il tono di un account gestito da adolescenti, mentre altri hanno parlato di propaganda goffa e provocatoria.