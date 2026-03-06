venerdì 6 Marzo 2026

L’Onu: “Fermate gli attacchi illegali, la posta in gioco non potrebbe essere più alta”

L'appello del Segretario Generale António Guterres: "Negoziati subito, la situazione potrebbe sfuggire al controllo di chiunque"

6-3-2026

ROMA – Il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha invitato le nazioni a “fermare i combattimenti e ad avviare seri negoziati diplomatici”. “La posta in gioco non potrebbe essere più alta”, ha scritto su X.

“Gli attacchi illegali in Medio Oriente e altrove stanno causando enormi sofferenze e danni ai civili in tutta la regione e rappresentano un grave rischio per l’economia globale, in particolare per le persone più vulnerabili. La situazione potrebbe sfuggire al controllo di chiunque. È tempo di porre fine ai combattimenti e di avviare seri negoziati diplomatici. La posta in gioco non potrebbe essere più alta”.

