L’Onu: “Fermate gli attacchi illegali, la posta in gioco non potrebbe essere più alta”

ROMA – Il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha invitato le nazioni a “fermare i combattimenti e ad avviare seri negoziati diplomatici”. “La posta in gioco non potrebbe essere più alta”, ha scritto su X.

“Gli attacchi illegali in Medio Oriente e altrove stanno causando enormi sofferenze e danni ai civili in tutta la regione e rappresentano un grave rischio per l’economia globale, in particolare per le persone più vulnerabili. La situazione potrebbe sfuggire al controllo di chiunque. È tempo di porre fine ai combattimenti e di avviare seri negoziati diplomatici. La posta in gioco non potrebbe essere più alta”.