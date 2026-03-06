Shock a Livorno, si spezza il ponte mobile della Fi-Pi-Li: nessun ferito

FIRENZE – Il viadotto di Livorno che collega la Fi-Pi-Li al porto si è spezzato. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio. A quel che si apprende il cedimento, le cui cause dovranno essere indagate, è avvenuto durante le manovre di apertura del ponte mobile. Un pistone sarebbe rimasto distrutto, mentre l’infrastruttura non è crollata in acqua, ma poggia adesso sul pilone restante. Immediata l’interruzione della circolazione.

Secondo la Città metropolitana di Firenze, che gestisce la Fi-Pi-Li, a cedere è stato “uno dei due pistoni che costituiscono il meccanismo di sollevamento del ponte levatoio durante la movimentazione”. Mentre, cioè, “l’impalcato era sollevato per consentire il passaggio dei natanti dal sottostante canale”. L’impalcato “è rimasto agganciato ai meccanismi e non ci sono danni alle persone”.

Ora i tecnici della metrocittà e di Avr stanno verificando i danni alle strutture e valutando quale intervento riparativo adottare, come il riposizionamento attraverso una gru. La situazione, si evidenzia in una nota, “è sotto controllo, ma c’è bisogno di qualche ora, massimo domani mattina, per dare i tempi di risoluzione”.

Il ponte mobile di via Mogadiscio, alternativo a quello della Fi-Pi-LI, e a questo affiancato ma a una quota più bassa, “non ha subito alcun danno e, pertanto, sarà riaperto al transito da e verso il porto non appena terminate le operazioni di messa in sicurezza”.

Sul fatto interviene quasi in tempo reale, con una nota, il presidente della Regione, Eugenio Giani: “Il collasso del tratto di strada della FiPiLi a Livorno, adiacente al sovrappasso in direzione della Darsena Toscana, pone la necessità di una nuova viabilità d’emergenza– spiega il governatore- la Regione, la Città metropolitana di Firenze, che gestisce la superstrada, il Comune di Livorno, sono già attivi nel trovare una soluzione rapida in grado di ripristinare quanto prima la viabilità interrotta”.

Con la rottura del ponte, prosegue, “per fortuna non vi sono stati danni alle persone. Dovremo affrontare con la massima tempestività e urgenza gli interventi di viabilità alternativa e ripristino dell’asse viario collassato. La situazione attuale non è sostenibile. Dobbiamo agire rapidamente realizzando un nuovo ponte sullo scolmatore, in modo da offrire l’accesso direttamente al mare alle imbarcazioni che provengono dal canale dei Navicelli e dai cantieri senza dover passare dal porto di Livorno”. Il presidente assicura: “Predisporremo con la massima rapidità l’intesa tra Regione e Autorità portuale per progettare il nuovo ponte e dare il via ai lavori quanto prima. La Regione è disponibile ad anticipare le risorse già stanziate per le opere connesse alla realizzazione della Darsena Europa”.