venerdì 6 Marzo 2026

Scuola, la proposta di Avs contro le classi ‘pollaio’ sarà depositata la prossima settimana alla Camera

Lo annuncia la deputata di Avs Elisabetta Piccolotti, che in conferenza stampa ha presentato i contenuti del provvedimento

di Emanuele NuccitelliData pubblicazione: 6-3-2026 ore 17:21Ultimo aggiornamento: 6-3-2026 ore 17:21

ROMA – Sarà depositata la prossima settimana alla Camera la proposta di legge di iniziativa popolare per la riduzione del numero degli studenti a un massimo di 20 per classe. Lo annuncia la deputata di Avs Elisabetta Piccolotti, che in conferenza stampa ha presentato i contenuti del provvedimento al termine della raccolta firme che ha raggiunto quota 60.400, circa 10mila in più delle 50mila necessarie a far partire l’iter legislativo.

Abbiamo trovato un grande e trasversale consenso. Soprattutto da parte di insegnanti e genitori preoccupati dalla formazione delle classi che nelle grandi città sono molto numerose, si arriva anche a 30-31 studenti quando il limite è di 27. Numeri che impediscono di fare una didattica innovativa. Per questo abbiamo trovato terreno fertile e ora chiederemo al Parlamento di discuterla, a partire dalla commissione commissione Istruzione e Cultura dove sarà incardinata”, ha detto Piccolotti, nel corso della conferenza stampa alla Camera a cui hanno partecipato Nicola Fratoianni, Fiorella Zabatta, Peppino Buondonno, Angela Nava del Coordinamento Genitori Democratici, Beppe Bagni del Cidi Centro Iniziativa Democratica Insegnanti e Manuela Calza segreteria nazionale Flc Cgil.

Il presupposto è che ogni anno la scuola italiana perde circa 100mila studenti e di conseguenza si riduce il numero delle cattedre da assegnare. La proposta di legge prevede di creare classi con un numero minimo di 14 studenti e un massimo di 20, che scende a 18 nel caso in cui ci sia uno studente con disabilità e a 15 se più di uno. La proposta prevede di utilizzare come coperture una parte (500 milioni di euro) delle risorse che oggi vengono destinate alle scuole private e paritarie, mantenendo solo i finanziamenti per le scuole dell’infanzia paritarie e quelle che accolgono studenti con disabilità. La proposta prevede, infine, la riduzione da 900 a 400 del numero minimo di alunni necessario per assegnare un dirigente scolastico a tempo indeterminato.

Leggi anche

Dire Podcast | I principali appuntamenti della settimana alla Camera dei deputati

di Redazione

Tg Commissioni, l’edizione di venerdì 6 marzo 2026

di Emanuele Nuccitelli

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»