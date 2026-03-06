Scuola, la proposta di Avs contro le classi ‘pollaio’ sarà depositata la prossima settimana alla Camera

ROMA – Sarà depositata la prossima settimana alla Camera la proposta di legge di iniziativa popolare per la riduzione del numero degli studenti a un massimo di 20 per classe. Lo annuncia la deputata di Avs Elisabetta Piccolotti, che in conferenza stampa ha presentato i contenuti del provvedimento al termine della raccolta firme che ha raggiunto quota 60.400, circa 10mila in più delle 50mila necessarie a far partire l’iter legislativo.

“Abbiamo trovato un grande e trasversale consenso. Soprattutto da parte di insegnanti e genitori preoccupati dalla formazione delle classi che nelle grandi città sono molto numerose, si arriva anche a 30-31 studenti quando il limite è di 27. Numeri che impediscono di fare una didattica innovativa. Per questo abbiamo trovato terreno fertile e ora chiederemo al Parlamento di discuterla, a partire dalla commissione commissione Istruzione e Cultura dove sarà incardinata”, ha detto Piccolotti, nel corso della conferenza stampa alla Camera a cui hanno partecipato Nicola Fratoianni, Fiorella Zabatta, Peppino Buondonno, Angela Nava del Coordinamento Genitori Democratici, Beppe Bagni del Cidi Centro Iniziativa Democratica Insegnanti e Manuela Calza segreteria nazionale Flc Cgil.

Il presupposto è che ogni anno la scuola italiana perde circa 100mila studenti e di conseguenza si riduce il numero delle cattedre da assegnare. La proposta di legge prevede di creare classi con un numero minimo di 14 studenti e un massimo di 20, che scende a 18 nel caso in cui ci sia uno studente con disabilità e a 15 se più di uno. La proposta prevede di utilizzare come coperture una parte (500 milioni di euro) delle risorse che oggi vengono destinate alle scuole private e paritarie, mantenendo solo i finanziamenti per le scuole dell’infanzia paritarie e quelle che accolgono studenti con disabilità. La proposta prevede, infine, la riduzione da 900 a 400 del numero minimo di alunni necessario per assegnare un dirigente scolastico a tempo indeterminato.