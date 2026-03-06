Dire Podcast | I principali appuntamenti della settimana alla Camera dei deputati

ROMA – Al centro del dibattito in Aula alla Camera l’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran con le comunicazioni dei ministri della difesa e degli esteri, Guido Crosetto e Antonio Tajani. Spazio anche alle questioni interne con l’interrogazione delle opposizioni al ministro delle imprese e Made in Italy Adolfo Urso sull’ex Ilva, nel question time di mercoledì.

In particolare gli interroganti hanno chiesto chiarimenti al ministro sulle prospettive di rilancio industriale dello stabilimento siderurgico di Taranto e sulle trattative in corso per la sua acquisizione, a seguito della recente sentenza del tribunale di Milano relativa all’inosservanza delle prescrizioni ambientali.

La risposta del capo del dicastero di via Veneto non ha incontrato la soddisfazione degli interroganti.

Nella giornata di giovedì i ministri Tajani e Crosetto hanno riferito sulla richiesta di aiuti dai paesi del Golfo, sotto attacco di Teheran. I principali leader di opposizione chiedono più chiarezza su quella che è la linea del governo in merito al conflitto.