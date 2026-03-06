Tg Politico Parlamentare, l’edizione di venerdì 6 marzo 2026

IRAN. TAJANI: “GOVERNO PER DE-ESCALATION”, MELONI SENTE ERDOGAN

“L’Italia è in prima linea perché il Medio Oriente torni ad essere un’area di stabilità e sviluppo”. Lo afferma il vicepremier e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, che assicura come il governo lavora “alla de-escalation”. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con il presidente della Turchia Erdogan dopo “l’ingiustificabile attacco missilistico” e sottolinea che l’esecutivo “è al lavoro per tutelare la sicurezza dei cittadini italiani”. L’Unicef lancia l’allarme sull’impatto della guerra: sono circa 180 i bambini uccisi. Intanto associazioni e movimenti si danno appuntamento in piazza a Roma il 14 marzo per dire “No alla guerra e a un’Italia serva dell’imperialismo di Usa e Israele”.

8 MARZO. CORTEI E SCIOPERI, LUNEDÌ A RISCHIO SCUOLE E TRASPORTI

Un weekend di lotta con cortei, manifestazioni e scioperi per l’8 marzo. ‘Non Una Di Meno’ chiama alla mobilitazione in più di 60 città contro le politiche del governo sul contrasto alla violenza sessuale ed economica. Lunedì è previsto uno sciopero che coinvolgerà quasi tutti i settori per iniziativa dei Cobas. Nella scuola sciopera anche la Cgil. Sul fronte del gap salariale il governo ha recepito la direttiva europea che per la Cisl costituisce “un primo passo”. La segretaria Daniela Fumarola sottolinea che “le differenze salariali si combattono consentendo alle donne di entrare nel mercato del lavoro e di rimanerci”.

REFERENDUM GIUSTIZIA. TESTA A TESTA NEGLI ULTIMI SONDAGGI

E’ testa a testa tra il sì e il no negli ultimi sondaggi sul referendum della giustizia. Secondo Alessandra Ghisleri il sì è al 50,5% mentre il no si attesta al 49,5. Gli italiani che dichiarano di voler partecipare al voto sono il 38%. Youtrend propone due scenari. Con l’affluenza bassa il no è avanti con il 54,1%. In caso di alta affluenza, invece, il vantaggio del no è più ridotto: 51,4%. Parlando della riforma della giustizia il vicepremier Antonio Tajani dice che “non è in ballo il governo ma l’inizio del cambiamento dell’Italia”. Si vota il 22 e 23 marzo e nei quindici giorni precedenti non si possono fare rilevazioni.

I 150 ANNI DEL CORSERA, MELONI: “CONTRIBUTO A DEMOCRAZIA”

Il Corriere della Sera celebra i suoi 150 anni alla presenza delle più alte cariche dello Stato. La cerimonia alla Scala di Milano davanti al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, e i vertici del gruppo editoriale Rcs. La premier Giorgia Meloni ha inviato un messaggio per ricordare “la sua gloriosa storia: non ha mai dimenticato la sua missione fondativa: informare i cittadini in modo autorevole e contribuire alla nostra democrazia”. Messaggio anche da Papa Leone XIV, che invita il quotidiano “a coltivare insieme le vostre radici e il vostro futuro”.