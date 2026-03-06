venerdì 6 Marzo 2026

Elio Germano e l’omaggio a Gigi Proietti (per dire ‘no’ al Referendum)

L'attore si era già esposto con l'Anpi, assieme a tante personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, per il no al referendum sulla riforma Nordio

Data pubblicazione: 6-3-2026 ore 16:38Ultimo aggiornamento: 6-3-2026 ore 16:38

ROMA – Un omaggio al genio di Gigi Proietti e un chiaro ‘no’ al referendum sulla Giustizia per cui gli italiani sono chiamati a votare il 22 e il 23 marzo prossimi. Così Elio Germano sbarca sui social e diventa subito virale.

Il suo esordio sui social è legato a una presa di posizione politica: sostenere il “no” alla riforma oggetto della consultazione e per farlo ha scelto il linguaggio che gli è più familiare, quello della recitazione. L’attore romano su Instagram posta il suo primo video di poco più di un minuto, girato a teatro, dove interpreta una finta telefonata in cui fatica a imporsi con il suo interlocutore. Un piccolo sketch che richiama apertamente un vecchio sketch di Gigi Proietti, a cui Germano rende così un esplicito omaggio artistico.

L’attore si era già esposto con l’Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia), assieme a tante personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, per il no al referendum sulla riforma Nordio. “Vogliamo salvaguardare i nostri diritti, la divisione dei poteri, la Costituzione repubblicana. Per questo voteremo No”, la sottoscrizione dell’appello.

UNO DEI CAVALLI DI BATTAGLIA DI GIGI PROIETTI: “LA TELEFONATA”

Leggi anche

La Mafia “a tavola” è vietata: l’Italia vince la causa contro la catena di ristoranti spagnola

di Redazione

BigMama racconta il rientro in Italia: “Siamo a casa. Basta alle fake news sul mio conto”

di Giusy Mercadante

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»