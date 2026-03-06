Elio Germano e l’omaggio a Gigi Proietti (per dire ‘no’ al Referendum)

ROMA – Un omaggio al genio di Gigi Proietti e un chiaro ‘no’ al referendum sulla Giustizia per cui gli italiani sono chiamati a votare il 22 e il 23 marzo prossimi. Così Elio Germano sbarca sui social e diventa subito virale.

Il suo esordio sui social è legato a una presa di posizione politica: sostenere il “no” alla riforma oggetto della consultazione e per farlo ha scelto il linguaggio che gli è più familiare, quello della recitazione. L’attore romano su Instagram posta il suo primo video di poco più di un minuto, girato a teatro, dove interpreta una finta telefonata in cui fatica a imporsi con il suo interlocutore. Un piccolo sketch che richiama apertamente un vecchio sketch di Gigi Proietti, a cui Germano rende così un esplicito omaggio artistico.

L’attore si era già esposto con l’Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia), assieme a tante personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, per il no al referendum sulla riforma Nordio. “Vogliamo salvaguardare i nostri diritti, la divisione dei poteri, la Costituzione repubblicana. Per questo voteremo No”, la sottoscrizione dell’appello.

UNO DEI CAVALLI DI BATTAGLIA DI GIGI PROIETTI: “LA TELEFONATA”