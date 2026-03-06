Al via le paralimpiadi, si riaccendono i bracieri di Milano e Cortina

ROMA – Questa sera, durante la Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, i due bracieri situati a Milano presso l’Arco della Pace (nella foto di copertina) e a Cortina d’Ampezzo in Piazza Dibona saranno nuovamente accesi intorno alle ore 21.30, inaugurando le Paralimpiadi.
Per la prima volta nella storia dei Giochi Paralimpici Invernali, i due bracieri arderanno contemporaneamente in due città diverse, incarnando lo spirito di un’edizione diffusa che unisce territori, comunità e persone in tutta Italia. I Bracieri di Milano e Cortina rimarranno accesi per tutta la durata dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, per poi essere spenti il 15 marzo durante la Cerimonia di Chiusura a Cortina d’Ampezzo.
(Foto da Facebook Giovanni Fanelli)