venerdì 6 Marzo 2026

Al via le paralimpiadi, si riaccendono i bracieri di Milano e Cortina

Stasera si riaccenderanno i due bracieri di Milano e Cortina, che saranno spenti il 15 marzo, giorno in cui si concluderanno le Paralimpiadi

Data pubblicazione: 6-3-2026 ore 16:02Ultimo aggiornamento: 6-3-2026 ore 16:02

ROMA – Questa sera, durante la Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, i due bracieri situati a Milano presso l’Arco della Pace (nella foto di copertina) e a Cortina d’Ampezzo in Piazza Dibona saranno nuovamente accesi intorno alle ore 21.30, inaugurando le Paralimpiadi.

Per la prima volta nella storia dei Giochi Paralimpici Invernali, i due bracieri arderanno contemporaneamente in due città diverse, incarnando lo spirito di un’edizione diffusa che unisce territori, comunità e persone in tutta Italia. I Bracieri di Milano e Cortina rimarranno accesi per tutta la durata dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, per poi essere spenti il 15 marzo durante la Cerimonia di Chiusura a Cortina d’Ampezzo.

(Foto da Facebook Giovanni Fanelli)

Leggi anche

Iran, il sindaco Pd contro Trump è il Sanchez italiano. E la minoranza lo denuncia al consolato Usa

di Serena Tropea

Garlasco, la famiglia Cappa ha presentato un esposto

di Marcella Piretti

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»