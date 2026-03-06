Trump: “Nessun accordo con l’Iran senza resa incondizionata”

ROMA – Donald Trump non indietreggia. In un messaggio pubblicato sui social, il presidente statunitense ha affermato che non ci potrà essere alcun accordo con Teheran se non dopo una “resa incondizionata”.

“Non ci sarà alcun accordo con l’Iran se non con una resa incondizionata“, ha scritto Trump. Il presidente ha aggiunto che, dopo questo passaggio e la scelta di “una leadership grande e accettabile”, gli Stati Uniti insieme ai loro alleati lavoreranno per riportare il Paese “indietro dall’orlo della distruzione”.

Secondo Trump, l’obiettivo sarebbe quello di ricostruire economicamente l’Iran, rendendolo “più grande, migliore e più forte che mai”. Nel messaggio il presidente ha anche utilizzato uno slogan che richiama direttamente il suo celebre “Make America Great Again”, adattandolo al contesto iraniano: “Make Iran Great Again (MIGA)“.

Il post arriva in un momento di forte tensione internazionale legato al conflitto in Medio Oriente e ai rapporti sempre più tesi tra Washington e Teheran. Le dichiarazioni di Trump sembrano escludere, almeno per ora, la possibilità di negoziati diplomatici immediati, indicando invece come condizione preliminare una capitolazione totale da parte dell’Iran.