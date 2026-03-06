venerdì 6 Marzo 2026

La minaccia del Qatar “Stop a export energia se guerra prosegue. Il petrolio costerà 150 dollari a barile”

Il Qatar medita lo stop all'export di energia: "Ciò farà crollare le economie mondiali", ha detto il ministro Saad al-Kaabi

Data pubblicazione: 6-3-2026 ore 14:26Ultimo aggiornamento: 6-3-2026 ore 15:10

ROMA – La guerra potrebbe portarsi dietro pesanti conseguenze anche dal punto di vista dell’economia. E cominciano a girare i primi avvertimento. Questa mattina, parlando con il Financial Times, il ministro dell’energia del Qatar Saad al-Kaabi ha avvertito che la guerra in Medio Oriente potrebbe costringere i paesi del Golfo Persico a interrompere le spedizioni di energia nel giro di poche settimane. La conseguenza sarebbe che i prezzi del petrolio subirebbero aumenti fortissimi. “Ciò farà crollare le economie mondiali“, ha detto ancora Saad al-Kaabi al quotidiano economico. Se la guerra continuasse, la crescita globale ne soffrirebbe e i prezzi dell’energia salirebbero alle stelle. L’effetto sul greggio? “Salirà a 150 dollari al barile“.

LEGGI ANCHE: Notte di raid sull’Iran, e intanto Trump cerca i curdi per incoraggiare la rivolta interna
LEGGI ANCHE: Trump: “Khamenei junior non è accettabile”. La sfida di Teheran: “Li aspettiamo, se ci invadono per loro sarà un disastro”
LEGGI ANCHE: Iran, le bombe contro la scuola di Minab: “Probabile responsabilità degli Usa”

Leggi anche

Il WP: “La Russia sta aiutando l’Iran a combattere gli Stati Uniti”

di Piero Bonito Oliva

Nei raid di Israele in Libano 123 morti in 6 giorni e 100mila sfollati

di Alessandra Fabbretti

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»