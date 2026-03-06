Tg Mondo Hi-Tech, l’edizione di venerdì 6 marzo 2026

ECC, AL VIA LE SPERIMENTAZIONI PER MIGLIORARE QUALITÀ E PRESTAZIONI DEI SERVIZI DIGITALI

Il Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri ha sottoscritto tre convenzioni con Sapienza Università di Roma, Politecnico di Bari e Università degli Studi di Roma Tor Vergata, capofila dei tre raggruppamenti risultati aggiudicatari del finanziamento destinato alla realizzazione di progetti di sperimentazione su piattaforme di Edge Cloud Computing. Le attività saranno condotte su infrastrutture Ecc installate presso nodi di accesso della rete fissa e/o nei punti di aggregazione delle stazioni radio base della rete mobile, con l’obiettivo di valutarne le prestazioni in contesti operativi reali. L’adozione delle piattaforme di Edge Cloud Computing rappresenta uno degli obiettivi primari della ‘Strategia italiana per la Banda ultra larga 2023-2026’. Ciascun progetto è finanziato per 1 milione di euro e avrà durata di 12 mesi. “Con l’avvio delle sperimentazioni sull’Ecc- ha commentato il sottosegretario all’Innovazione, Alessio Butti- rafforziamo l’infrastruttura digitale nazionale”.

‘PULSAR’, ILIAD E OPEN LANCIANO IL FESTIVAL ITINERANTE DELLE STEM

Superare gli stereotipi e le barriere in un contesto caratterizzato da una disaffezione sempre più diffusa da parte dei giovani, soprattutto delle ragazze, verso le discipline scientifiche. È l’obiettivo di ‘Pulsar – Festival delle Stem 2026’, un progetto che vuole “accendere curiosità, ispirare nuove vocazioni e portare la scienza al centro del racconto contemporaneo”. Nato da un’idea di Iliad e realizzato da Open, ‘Pulsar’ attraverserà sette città. Sarà Roma ad aprire il Festival il 10 marzo, con un grande evento, patrocinato dal Comune, che si svolgerà negli spazi del Museo dell’Ara Pacis. A partecipare diverse istituzioni, aziende, media e ospiti del mondo dell’accademia e dello spettacolo, che si incontreranno per un pomeriggio di “dialogo, ispirazione e confronto sui temi chiave dell’innovazione e delle competenze del futuro”.

SCUOLA, METAVERSIADI 2026: A ROMA 15 MINUTI PER ENTRARE NEL FUTURO

Nuovo appuntamento nel segno dell’innovazione educativa. Il 26 marzo Roma ospiterà la terza edizione delle Metaversiadi, i Giochi scolastici del Metaverso che, dopo le tappe di Salerno e Milano, approdano negli spazi di Zest Hub in via Marsala. Gli studenti avranno a disposizione 15 minuti per allenare competenze, visione e capacità di lavorare sotto pressione in un ‘mondo altro’: tre prove da cinque minuti ciascuna per mettere alla prova il proprio sapere in scienza, grafica e lingua inglese, nonché la capacità di gestire il ‘nuovo’ e guardare al futuro. Durante i Giochi ci sarà anche una tavola rotonda dal titolo ‘Imparare giocando’ per esplorare il ruolo delle tecnologie immersive, della gamification e dei nuovi linguaggi digitali nella costruzione di ecosistemi in grado di mettere in dialogo scuola, Its, università e imprese.

FS SEMPRE PIÙ TECH: PIATTAFORMA UNICA PER GESTIONE INTEGRATA

Ferrovie dello Stato italiane accelera il suo percorso di trasformazione digitale con il lancio di un nuovo strumento che si basa sull’intelligenza artificiale integrata. Sotto la regia di FsTechnology, l’iniziativa supera la frammentazione delle singole applicazioni verticali per approdare a un modello di piattaforma unico che coniuga la mobilità integrata e la gestione di Trenitalia, Busitalia e oltre 100 parcheggi di Fs Park, alla logistica internazionale di Fs Logistix. Realizzato in collaborazione con Salesforce, il progetto definisce quindi un nuovo standard unendo per la prima volta l’universo dei passeggeri a quello della logistica merci, un’operazione che riflette una visione industriale di ampio respiro.