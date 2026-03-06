Sci, Laura Pirovano vince la discesa di Coppa del mondo in Val di Fassa

ROMA – Laura Pirovano vince la discesa di Coppa del mondo di sci in Val di Fassa. La 28enne trentina, sulle nevi di casa, ha chiuso con il tempo di 1’21″40: scesa con il pettorale numero 8, è rimasta in testa respingendo gli attacchi delle avversarie e in particolare quello della tedesca Emma Aicher, dietro per un solo centesimo. Terza, a completare il podio, la statunitense campionessa olimpica Breezy Johnson (+0″29).

Per Pirovano si tratta del primo podio e della prima vittoria in carriera. E nella classifica di specialità c’è un salto in avanti di due posizioni: l’azzurra è ora terza con 336 punti dietro a Vonn (400, ma infortunata) e Aicher (386).

LOLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 🤩🤩



Discesa PERFETTA di Laura Pirovano in Val di Fassa! 😯



È il suo PRIMO PODIO in carriera in Coppa del Mondo di sci alpino… 🔥



ED È UN TRIONFO ASSURDOOOOOOOOOOOO 💙💙#ItaliaTeam @Fisiofficial pic.twitter.com/w7Yf7Jrpnl — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) March 6, 2026

(Foto da X @ItaliaTeam)