Iran, il sindaco Pd contro Trump è il Sanchez italiano. E la minoranza lo denuncia al consolato Usa

ROMA – “Dobbiamo prendere posizione contro una guerra scatenata da due guerrafondai: un pedofilo, Trump, e un criminale perseguito dalla Corte internazionale dell’Aia, Netanyahu”. La seduta del consiglio comunale di Landriano (in provincia di Pavia) si è trasformata in un caso politico dopo le parole del sindaco dem Roberto Aguzzi sul conflitto internazionale in Iran. Le parole pronunciate dal primo cittadino, come riporta La Provincia Pavese, hanno acceso uno scontro con l’opposizione e portato la minoranza a scrivere al consolato degli Stati Uniti a Milano.

I consiglieri di minoranza, temendo una causa milionaria da parte di Trump, hanno, infatti, pensato di denunciare al consolato statunitense di Milano il loro sindaco. Le parole sono sempre riportate da La Provincia Pavese: “Non si è mai visto né sentito che il sindaco di un Comune insulti pesantemente un capo di Stato- hanno dichiarato i consiglieri- Per quanto si possa condividere la preoccupazione e la condanna delle guerre, nessuno deve sentirsi autorizzato a insultare gratuitamente le persone, che si tratti di un cittadino qualunque o del presidente degli Stati Uniti“.

Il sindaco Aguzzi, tuttavia, non ha fatto marcia indietro e ha difeso la propria posizione: “Confermo quello che ho detto perché è un dato di fatto. Trump e Netanyahu hanno sulla coscienza non solo la recente uccisione di 170 bambine in Iran a causa delle loro bombe, ma anche 70 mila morti a Gaza. E noi stiamo qui a formalizzarci per qualche parola in più o in meno?”.

Il primo cittadino ha infine ricordato che Landriano dal 2024 si definisce ‘Città della pace’ e ha richiamato le critiche espresse dal segretario generale dell’Onu António Guterres e dal premier spagnolo Pedro Sánchez verso l’intervento militare di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, definito una violazione del diritto internazionale.

Sui social, intanto, la vicenda ha alimentato ulteriori polemiche e ironie. Alcuni utenti hanno paragonato il sindaco Roberto Aguzzi al premier spagnolo Pedro Sánchez, definendolo il “Sánchez italiano”. Il riferimento nasce dalle posizioni molto critiche espresse dal leader spagnolo nei confronti delle operazioni militari di Stati Uniti e Israele in Medio Oriente, prese a modello da chi sui social ha letto nelle parole del primo cittadino di Landriano una linea politica simile. Il paragone è stato rilanciato tra commenti e post, contribuendo ad amplificare il dibattito online nato dopo le dichiarazioni pronunciate in consiglio comunale.