VIDEO | Il conflitto in Medio Oriente si intensifica e alla Casa Bianca…si prega

La scena è stata diffusa sui social da Dan Scavino, collaboratore e vice capo di gabinetto della Casa Bianca, ed è diventata virale

Data pubblicazione: 6-3-2026 ore 11:31

ROMA – Mentre il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran si intensifica, alla Casa Bianca si prega. Un gruppo di pastori cristiani e leader religiosi si è riunito nello Studio Ovale per pregare affinché il Presidente Donald Trump riceva guida, protezione e forza nel guidare il Paese durante l’escalation della crisi in Medio Oriente.

La scena è stata diffusa sui social da Dan Scavino, collaboratore e vice capo di gabinetto della Casa Bianca, ed è diventata virale. Nel video, Trump è al centro del cerchio con gli occhi chiusi, mentre alcune delle persone presenti appoggiano le mani sulle sue spalle e sulle braccia, formando una sorta di catena continua. Si tratta del tradizionale rito evangelico dell'”imposizione delle mani”, spesso utilizzato nelle cerimonie di preghiera per invocare protezione o guida spirituale.

A guidare la preghiera è uno dei pastori presenti: “Preghiamo perché dal cielo arrivi l’ispirazione nel cuore e nella mente del nostro Presidente. Preghiamo per la protezione del nostro Presidente e delle nostre truppe in questi tempi difficili. Preghiamo perché il Presidente abbia la forza di guidare il Paese”.

