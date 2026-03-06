Sanremo Top, Carlo Conti riporta i Big sul palco per il suo “Post Festival”

ROMA – Il 7 e il 14 marzo, nei sabati successivi alla finale di Sanremo 2026, andranno in onda due appuntamenti speciali in diretta – a partire dalle 21.30 – dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, condotti da Carlo Conti.

Nel Festival 2026, dedicato a Pippo Baudo, Carlo Conti recupera un altro tassello “baudiano” e lo riporta al centro della scena televisiva: ecco, infatti, Sanremo Top, lo storico “post Festival” che negli anni ’90 e 2000, a un mese dalla kermesse, tornava sui protagonisti per valutarne le vendite.

Oggi, invece, a Sanremo Top verranno svelate e commentate le classifiche FIMI ed EarOne Airplay Radio. Protagonisti saranno i Big in gara e i due finalisti delle Nuove Proposte, suddivisi per ciascuna delle due serate, che eseguiranno nuovamente il brano presentato al Festival.

Ci saranno anche i compagni di viaggio, che hanno affiancato Carlo Conti nel corso della kermesse in ruoli diversi: Nicola Savino, Manola Moslehi, Carolina Rey, Ema Stokholma, Gianluca Gazzoli, Daniele Battaglia, Enrico Cremonesi che commenteranno e sveleranno curiosità e aneddoti.

A completare il cast il mitico Nino Frassica che, con la sua inconfondibile ironia, tenterà di portare un po’ del suo “FestiVallo” nel corso delle due serate di Sanremo Top.