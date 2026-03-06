Garlasco, la famiglia Cappa ha presentato un esposto

BOLOGNA – La famiglia Cappa avrebbe presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Milano in cui si chiede agli inquirenti fare accertamenti e verificare se tutta una serie di comportamenti riportati non configurino un tentativo di depistaggio delle indagini. La mossa sarebbe legata al clima di ‘assedio’ e pressione nei loro confronti, ai loro nomi evocati a destra e sinistra, e anche a tutte le notizie, contronotizie, vecchie intercettazioni e altri elementi legati alle vecchie indagini che negli ultimi tempi vengono continuamente riportate alla luce, nel circuito web e social soprattutto. La notizia dell’esposto è stata data ieri dalla trasmissione ‘Ore 14 Sera’, la trasmissione di prima serata in onda su Rai 2 e condotta da Milo Infante. “Si tratta di una notizia – ha spiegato Milo Infante – che apprendiamo da ambienti investigativi e di cui siamo certi, l’esposto sarebbe stato depositato nelle scorse settimane e chiede di verificare determinati fatti di una certa gravità, che potremmo definire un tentativo di depistare le indagini”.

IERI UNA DELLE SORELLE CAPPA SAREBBE STATA SEGUITA DA GIORNALISTI

Durante la trasmissione la criminologa Anna Vagli, amica di una delle due gemelle Cappa, ha denunciato il clima di assedio nel quale vivono le sorelle, clima che ha visto il culmine nella giornata di ieri dove una troupe si sarebbe spinta a seguire una delle gemelle Cappa fino alla scuola dei figli.