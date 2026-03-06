venerdì 6 Marzo 2026

Bloccata nella neve sulle Madonie, 25enne salvata dal soccorso alpino

In provincia di Palermo, in difficoltà e disorientata, la donna si è trovata nella fitta vegetazione e ha chiesto aiuto

di Salvo CataldoData pubblicazione: 6-3-2026 ore 10:20Ultimo aggiornamento: 6-3-2026 ore 10:20

PALERMO – Un’escursionista polacca è stata salvata dal Soccorso alpino e speleologico siciliano (Cnsas) dopo essere rimasta bloccata in un canalone sulle alte Madonie, in provincia di Palermo, tra neve e fitta vegetazione.

L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di giovedì ma è stato reso noto soltanto oggi. La donna, di 25 anni, partita da Castelbuono, si è trovata in difficoltà e disorientata in mezzo alla neve e ha chiesto soccorso.

Sul posto sono arrivate due squadre del Cnsas da Petralia Sottana e da Palermo. La ragazza è stata individuata al buio e infreddolita. I soccorritori l’hanno portata a valle, nella zona di Battaglietta, dove era attesa da un’ambulanza che l’ha trasportata all’ospedale Madonna dell’Alto di Petralia Sottana. 

Leggi anche

Allarme bomba a Milano, fuori tutti dal Tribunale dopo una telefonata

di Redazione

Cortei, mobilitazioni e uno sciopero transfemminista: Non una di meno chiama al “weekend di lotta” per l’8 marzo

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»