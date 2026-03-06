Bloccata nella neve sulle Madonie, 25enne salvata dal soccorso alpino

PALERMO – Un’escursionista polacca è stata salvata dal Soccorso alpino e speleologico siciliano (Cnsas) dopo essere rimasta bloccata in un canalone sulle alte Madonie, in provincia di Palermo, tra neve e fitta vegetazione.

L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di giovedì ma è stato reso noto soltanto oggi. La donna, di 25 anni, partita da Castelbuono, si è trovata in difficoltà e disorientata in mezzo alla neve e ha chiesto soccorso.

Sul posto sono arrivate due squadre del Cnsas da Petralia Sottana e da Palermo. La ragazza è stata individuata al buio e infreddolita. I soccorritori l’hanno portata a valle, nella zona di Battaglietta, dove era attesa da un’ambulanza che l’ha trasportata all’ospedale Madonna dell’Alto di Petralia Sottana.