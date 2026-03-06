Allarme bomba a Milano, fuori tutti dal Tribunale dopo una telefonata

MILANO – È in corso l’evacuazione deI Tribunale di MIlano dopo una telefonata in cui veniva annunciata, con accento straniero, la presenza di una bomba.
Alle operazioni partecipano i Vigili del Fuoco che in una nota citano la <2segnalazione di presunti ordigni all’interno del palazzo di giustizia” e l’avvio delle operazioni di evacuazione. “Tre i mezzi presenti sul posto attualmente in ausilio alle altre forze dell’ordine. Dopo aver terminato l’evacuazione del personale che al momento si trova ancora all’interno del tribunale, cominceranno le operazioni di ricerca dei presunti ordigni”.
