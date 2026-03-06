venerdì 6 Marzo 2026

Allarme bomba a Milano, fuori tutti dal Tribunale dopo una telefonata

Quando sarà terminata l'evacuazione del palazzo di giustizia, partiranno le ricerche dell'eventuale ordigno, annunciato con una telefonata da una voce straniera

Data pubblicazione: 6-3-2026 ore 10:16Ultimo aggiornamento: 6-3-2026 ore 10:25

MILANO – È in corso l’evacuazione deI Tribunale di MIlano dopo una telefonata in cui veniva annunciata, con accento straniero, la presenza di una bomba.

Alle operazioni partecipano i Vigili del Fuoco che in una nota citano la <2segnalazione di presunti ordigni all’interno del palazzo di giustizia” e l’avvio delle operazioni di evacuazione. “Tre i mezzi presenti sul posto attualmente in ausilio alle altre forze dell’ordine. Dopo aver terminato l’evacuazione del personale che al momento si trova ancora all’interno del tribunale, cominceranno le operazioni di ricerca dei presunti ordigni”.

LEGGI ANCHE: Allarmi bomba a Roma, il Governo minimizza: “C’è rischio emulazione”
LEGGI ANCHE: Salgono a 4 gli allarmi bomba a Roma: oltre quelli di Largo Chigi e via della Scrofa, scattano altre verifiche in poche ore

Leggi anche

Bloccata nella neve sulle Madonie, 25enne salvata dal soccorso alpino

di Salvo Cataldo

Cortei, mobilitazioni e uno sciopero transfemminista: Non una di meno chiama al “weekend di lotta” per l’8 marzo

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»