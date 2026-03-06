Usa, Trump licenzia la segretaria per la Sicurezza Interna Kristi Noem. Al suo posto un ex professionista di Mma

ROMA – Donald Trump guarda dentro i confini di ‘casa sua’ e, mentre va avanti la campagna militare in Iran, annuncia il licenziamento della segretaria per la Sicurezza Interna Kristi Noem. Lo ha fatto con un post sul suo social Truth, spiegando che al suo posto arriverà “l’illustre senatore degli Stati Uniti, originario del Grande Stato dell’Oklahoma, Markwayne Mullin“. Prenderà possesso del DHS degli Stati Uniti “a partire dal 31 marzo”.

“L’attuale Segretario, Kristi Noem, che ci ha servito con grande impegno e ha ottenuto numerosi e spettacolari risultati (soprattutto al confine!), diventerà Inviata Speciale per The Shield of the Americas, la nostra nuova iniziativa per la Sicurezza nell’Emisfero Occidentale che annunceremo sabato a Doral, in Florida. Ringrazio Kristi per il suo servizio presso ‘Homeland'”, rivela nel suo post.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Noem, il primo membro di questa amministrazione ad essere sostituito, negli ultimi mesi ha fatto parlare di sé per la gestione di alcuni contratti. Tra questi l’approvazione di una campagna pubblicitaria da 220 milioni di dollari che incoraggiava gli immigrati ad autoespellersi. Uno dei punti che ha infastidito Trump, come rivela Nbc News: “Non ne ero entusiasta. Ho speso meno soldi per diventare presidente. Non lo sapevo”. E, spiega ancora l’emittente, Noem è stata messa sotto torchio al Congresso dopo l’uccisione dei due cittadini statunitensi – Renée Good e Alex Pretti – durante un’operazione di controllo dell’Ice a Minneapolis. Le sue spiegazioni a Capitol Hill avrebbero avuto un ruolo determinante nella decisione di Trump di sostituirla.

NOEM RINGRAZIA TRUMP: “RUBIO ED HEGSETH SONO LEADER INCREDIBILI. NON VEDO L’ORA DI LAVORARE CON LORO”

Noem, su X, usa parole di gratitudine verso Trump: “Grazie presidente per avermi nominato Inviato Speciale per lo Scudo delle Americhe. Rubio ed Hegseth sono leader incredibili e non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con loro per smantellare i cartelli che hanno riversato droga nel nostro Paese e ucciso i nostri figli e nipoti“.

“L’emisfero occidentale è assolutamente cruciale per la sicurezza degli Stati Uniti– prosegue-. In questo nuovo ruolo, potrò consolidare le partnership e le competenze in materia di sicurezza nazionale che ho consolidato negli ultimi 13 mesi come Segretario per la Sicurezza Nazionale. Abbiamo raggiunto risultati storici presso il Dipartimento della Sicurezza Interna per rendere l’America di nuovo sicura: abbiamo creato il confine più sicuro nella storia americana, 3 milioni di immigrati clandestini hanno lasciato gli Stati Uniti, abbiamo localizzato 145.000 bambini, la FEMA ha fornito soccorsi in caso di calamità a un ritmo del 100% più veloce, abbiamo inaugurato l’età d’oro dei viaggi, fatto risparmiare ai contribuenti americani 13 miliardi di dollari e rivitalizzato la Guardia Costiera degli Stati Uniti”.

MARKWAYNE MULLIN: CHI È IL “GUERRIERO MAGA ED EX PROFESSIONISTA DI MMA”

Trump guarda avanti e – nel suo post Truth – elogia il nuovo segretario per la Sicurezza Interna. “Dopo 10 anni alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti e 3 al Senato, Markwayne ha svolto un lavoro straordinario rappresentando il meraviglioso popolo dell’Oklahoma, dove ho vinto tutte le 77 contee su 77: nel 2016, 2020 e 2024″, scrive il presidente.

“Guerriero MAGA ed ex combattente professionista di MMA imbattuto, Markwayne ha davvero un ottimo rapporto con le persone e conosce la saggezza e il coraggio necessari per promuovere il nostro programma ‘America First'”, afferma Trump.

“Markwayne- conclude il presidente- lavorerà instancabilmente per mantenere sicuri i nostri confini, fermare la criminalità migratoria, gli assassini e altri criminali che entrano illegalmente nel nostro Paese, porre fine al flagello delle droghe illegali e rendere l’America di nuovo sicura. Markwayne sarà uno spettacolare Segretario della Sicurezza Nazionale”.