venerdì 6 Marzo 2026

L’oroscopo di venerdì 6 marzo 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 6-3-2026 ore 7:44Ultimo aggiornamento: 6-3-2026 ore 7:44

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Sarà bene fare una selezione di tutte le cose che devi fare. Prospettive di successo ma attenzione ad un Pesci o ad un Toro che possono creare difficoltà.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

La cosa più importante è chiarire i rapporti con i vari componenti della famiglia perché nel corso degli ultimi tempi ci sono state troppe complicazioni.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Evita polemiche e sii più disponibile con gli altri, stai aspettando una risposta da una persona che conta. Nuovi incarichi molto importanti, attento a qualche nemico occulto.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Se ti fanno una proposta piacevole, se ti chiedono di uscire, vedere gente non dire no. Un progetto di lavoro andrà cambiato o addirittura sospeso. In amore sarà possibile recuperare delle emozioni che sembravano perse fino a qualche giorno fa.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

È una giornata importante per l’amore, per le relazioni, per i rapporti interpersonali e qualcuno potrà anche guadagnare qualcosa in più. Viaggi molto favoriti.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Devo ricordare a tutti quelli che iniziano adesso un’impresa o un lavoro che i risultati non saranno immediati perché ci sono intralci economici. Non è il caso di mettersi a discutere o sollevare un polverone proprio oggi.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Giornata valida, devi guardarti attorno. La vita familiare risulta decisamente armonica, specie se hai bimbi o nipoti piccoli da crescere.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

La giornata va presa con le pinze, perché potresti sentire una forte agitazione interiore. Necessari alcuni tagli a medio termine.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Riuscirai a fare chiarezza nel lavoro, giornata ok se devi fare una scelta. I pionieri come te devono affrontare sempre qualche avventura in più!

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Questa giornata nasce con qualche dubbio, fin dal mattino potresti sentirti fuori gioco o vivere qualche momento di disagio, mantieni la calma sul lavoro ed in famiglia.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Tensione eccessiva nel lavoro, frequenta gente valida; amicizie e collaborazioni utili. Nella sfera sentimentale il tuo cuore è diviso a metà…

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Qualcuno, reduce da grandi fatiche, adesso può sperare in qualche privilegio, in particolare per l’amore e le opportunità professionali. Favoriti i chiarimenti.





Leggi anche

L’oroscopo di mercoledì 4 marzo 2026

di Redazione

L’oroscopo di martedì 3 marzo 2026

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»