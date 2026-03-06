L’oroscopo di venerdì 6 marzo 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Sarà bene fare una selezione di tutte le cose che devi fare. Prospettive di successo ma attenzione ad un Pesci o ad un Toro che possono creare difficoltà.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
La cosa più importante è chiarire i rapporti con i vari componenti della famiglia perché nel corso degli ultimi tempi ci sono state troppe complicazioni.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Evita polemiche e sii più disponibile con gli altri, stai aspettando una risposta da una persona che conta. Nuovi incarichi molto importanti, attento a qualche nemico occulto.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Se ti fanno una proposta piacevole, se ti chiedono di uscire, vedere gente non dire no. Un progetto di lavoro andrà cambiato o addirittura sospeso. In amore sarà possibile recuperare delle emozioni che sembravano perse fino a qualche giorno fa.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
È una giornata importante per l’amore, per le relazioni, per i rapporti interpersonali e qualcuno potrà anche guadagnare qualcosa in più. Viaggi molto favoriti.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Devo ricordare a tutti quelli che iniziano adesso un’impresa o un lavoro che i risultati non saranno immediati perché ci sono intralci economici. Non è il caso di mettersi a discutere o sollevare un polverone proprio oggi.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Giornata valida, devi guardarti attorno. La vita familiare risulta decisamente armonica, specie se hai bimbi o nipoti piccoli da crescere.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
La giornata va presa con le pinze, perché potresti sentire una forte agitazione interiore. Necessari alcuni tagli a medio termine.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Riuscirai a fare chiarezza nel lavoro, giornata ok se devi fare una scelta. I pionieri come te devono affrontare sempre qualche avventura in più!
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Questa giornata nasce con qualche dubbio, fin dal mattino potresti sentirti fuori gioco o vivere qualche momento di disagio, mantieni la calma sul lavoro ed in famiglia.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Tensione eccessiva nel lavoro, frequenta gente valida; amicizie e collaborazioni utili. Nella sfera sentimentale il tuo cuore è diviso a metà…
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Qualcuno, reduce da grandi fatiche, adesso può sperare in qualche privilegio, in particolare per l’amore e le opportunità professionali. Favoriti i chiarimenti.