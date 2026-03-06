Le previsioni meteo di venerdì 6 marzo 2026

(Fonte: ilMeteo.it)

ROMA – L’alta pressione prevale sulla Penisola, è più debole sulle Isole Maggiori che saranno influenzate da un vortice spagnolo. La giornata sarà contrassegnata da un cielo con nubi irregolari sulle regioni peninsulari (nebbie mattutine in Pianura Padana), magari con un cielo più coperto sulle coste tirreniche. Su Sardegna e Sicilia sono previste precipitazioni, anche moderate o forti in Sardegna.

NORD

La pressione è perlopiù stabile sulle nostre regioni. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di atmosfera stabile, ma il cielo sarà spesso coperto al Nordovest e nebbioso, al mattino, sulla Pianura Padana. Dove non ci sarà nebbia ci sarà bel tempo con cielo poco nuvoloso. Venti deboli dai quadranti settentrionali, mari generalmente poco mossi.

Temperature: valori massimi attesi tra i 14-15°C di Trieste e Venezia e i 16-19°C al Nordovest e a Trento e Bolzano

CENTRO e SARDEGNA

La pressione diminuisce un po’, soprattutto in Sardegna. La giornata sarà contraddistinta da un tempo asciutto sulle regioni peninsulari dove il cielo si potrà vedere molto nuvoloso o localmente coperto. Sulla Sardegna il tempo è in peggioramento con piogge anche forti al mattino, specie sul cagliaritano. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili, mar Tirreno generalmente mosso.

Temperature: valori massimi compresi tra i 13°C di Ancona e Pescara e i 18-19°C di Firenze e Roma.

SUD e SICILIA

La pressione è in parziale diminuzione sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da un cielo coperto e con precipitazioni anche moderate sulla Sicilia e poi sulla Calabria meridionale. Nubi diffuse lungo le coste tirreniche peninsulari e cielo poco o irregolarmente nuvoloso sui resti settori. Venti deboli da direzioni variabili, Canale di Sicilia con mare molto mosso.

Temperature: valori massimi attesi tra i 13-16°C di tante città e i 18°C di Napoli.