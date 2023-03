ROMA – “Vorrei ringraziare molto la dottoressa Moshir Pour, la sua presenza stessa e le parole che ha usato sono un forte richiamo ai diritti umani e alla libertà“. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Potenza parlando all’Inaugurazione dell’anno accademico dell’Università degli Studi Unibas tra il forte applauso della platea riferendosi alla testimonianza su “Università è Libertà” fatta prima di lui da Pegah Moshir Pour, attivista per i diritti umani di origini iraniane. Le parole del capo dello Stato commuovono a tal punto Pegah che la scrittrice e attivista, nata a Teheran ma lucana d’adozione, che, seduta sul palco, deve asciugarsi con le mani le lacrime che non riesce a trattenere.

“È una condizione pensando anzitutto al Paese da cui è venuta qui – aggiunge il capo dello Stato – Paese di grandi tradizioni storiche e culturali, di grande civiltà che vede un regime che soffoca i propri figli ed è questa l’antitesi alla enunciazione dei diritti umani e della libertà. Questa evocazione che la dottoressa ha fatto, ricordando anche con una citazione il valore della unicità del genere umano, al di là e al di sopra di differenze e di confini, etniche e religiose, culturali, di abitudini, questa unicità ricorda il valore della indivisibilità dei diritti umani e della libertà. In qualunque comunità la libertà non è effettiva se non è appannaggio di tutti”.

Pega Moshir Pour è nata in Iran all’inizio degli anni ‘80. Attualmente vive a Los Angeles dove ha la doppia cittadinanza iraniana e statunitense. Da tempo conduce battaglie per i diritti delle donne e del suo popolo. E’ diventata nota in Italia con la partecipazione a Sanremo, a febbraio, accendendo i riflettori dal palco dell’Ariston sulle violentissime repressioni in Iran.