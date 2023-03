Tg Politico Parlamentare, edizione del 6 marzo 2023

NAUFRAGIO CUTRO, MATTARELLA: ORA SERVE LA CONCRETEZZA

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, richiama l’Italia e l’Unione europe affinché “il cordoglio” per i morti del naufragio a Steccato di Cutro “si tramuti in scelte concrete”. Parlando dall’università della Basilicata, il capo dello Stato ricorda che sulle coste della Calabria è avvenuta “un tragedia che ha coinvolto e commosso tutto il Paese”. La libertà “non è effettiva se non è di tutti”, sottolinea il presidente. La Procura di Crotone intanto continua le indagini sui possibili errori nella macchina dei soccorsi la notte del naufragio. Giovedì ci sarà un Consiglio dei ministri a Cutro. Lo ha ufficializzato Palazzo Chigi, dopo l’annuncio due giorni fa fa della premier Meloni.

CAMBIA IL REDDITO DI CITTADINANZA, SI CHIAMERÀ MIA

Il reddito di cittadinanza non sparisce ma cambia veste. E nome. Si chiamerà Mia, acronimo di Misura di inclusione attiva. Sarà estesa anche ai cosiddetti occupabili che tuttavia subiranno una stretta sia per la durata che per l’importo percepito che non dovrebbe superare i 375 euro. Di 12 mesi sarà invece la durata massima, prorogabili per ulteriori 6. Scaduti questi, per poter ripresentare la terza domanda, le famiglie composte da nuclei occupabili dovranno aspettare un anno e mezzo. Le famiglie senza occupabili potranno ricevere invece non più di 500 euro al mese e dopo un anno e mezzo la durata del sussidio scenderà a 12 mesi. Nel loro caso, l’attesa per poter ripresentare la richiesta scenderà a un mese. Il ‘Mia’ dovrebbe partire già dopo l’estate ma il ministero predica cautela: per un testo condiviso servirà il confronto con tutte le istituzioni interessate.

LA RUSSA IN ISRAELE: MAI PIU’ ODIO

“Mai più un odio così bestiale”. E’ il messaggio che il presidente del Senato Ignazio La Russa ha lasciato allo Yad Vashem di Gerusalemme, il museo della Shoah che ricorda le vittime dello sterminio degli ebrei ad opera dei nazisti. La Russa ha deposto una corona di fiori e si è trattenuto in raccoglimento. La seconda carica dello Stato è stato ricevuto dal presidente della Knesset, il Parlamento di Gerusalemme, che gli ha tributato un applauso. “La mia condanna delle leggi razziali senza ‘se’ e senza ‘ma’ è molto antica e sin da quando io faccio politica la difesa dell’esistenza, della integrità e dell’indipendenza di Israele- ha detto La Russa- è stata uno dei capisaldi della linea politica dei partiti a cui ho appartenuto”.

MIGRANTI, CEI: “SOLO L’ACCOGLIENZA APRE AL FUTURO”

“L’accoglienza è l’unico messaggio possibile. Chi non ha casa, va accolto”. Il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, assicura che “la Chiesa non smetterà di fare assistenza, dando una risposta immediata”, facendo in modo che “la persona sia sempre al centro dello sforzo delle istituzioni”. Dopo l’appello del papa, che ha detto “mai più” tragedie come quella di Cutro, Zuppi invita a mettersi “sempre nei panni degli altri. Chi ha perduto tutto e deve scappare, deve trovare accoglienza- ragiona il presidente della Conferenza episcopale italiana in un’intervista ad all’agenzia Sir- non ci sono alternative. Quello all’emigrazione era un diritto garantito per tutti gli uomini- sottolinea Zuppi- prima che sorgessero muri e nascessero paure. Tanto più per chi scappa da guerra, violenza o fame. Mettere in contrapposizione questo con il nostro futuro, significa non volere il futuro”.