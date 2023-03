Niente Indian Wells per Djokovic: non può entrare negli Stati Uniti

ROMA – L’esenzione dell’ultimo minuto non è arrivata, e dunque Novak Djokovic non giocherà il Masters 1000 di Indian Wells. Perché da non vaccinato per il Covid 19 non può entrare negli Stati Uniti. Lo ha confermato il torneo stesso. Il numero uno del mondo si è ritirato prima del sorteggio dei tabelloni. In California le prime due teste di serie saranno Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas. Ad entrare nel main draw al posto di Djokovic è Nikoloz Basilashvili.

Djokovic salterà con ogni probabilità anche il torneo di Miami. Per la prima volta dal 2000 i due tornei americani di inizio stagione non vedranno in tabellone nemmeno uno tra Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic.

