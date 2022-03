Sci, Brignone seconda nel gigante di Lenzerheide: “Stagione pazzesca”

ROMA – Federica Brignone chiude al secondo posto il gigante di Coppa del mondo di Lenzerheide, in Svizzera. La valdostana, quinta dopo la prima manche, ha compiuto una grande seconda run che le è valsa il secondo gradino del podio alle spalle della vincitrice, la francese Tessa Worley, e davanti alla svizzera Sara Hector.

LEGGI ANCHE: Sci, Federica Brignone la prima azzurra a conquistare la Coppa del mondo di Super G

Quarta Mikaela Shiffrin, che ha gestito al meglio nella seconda run dopo l’uscita di Petra Vlhova, riuscendo ad allungare nella generale nei confronti della slovacca con 117 punti di distacco, mentre Brignone ora è terza in solitaria, a 225 lunghezze, scavalcando l’assente Sofia Goggia.

In casa Italia Roberta Melesi ha chiuso in diciannovesima posizione. Miglior prestazione in carriera per la venticinquenne lombarda di Ballabio in un gigante del massimo circuito, mentre si è posizionata subito alle sue spalle Elena Curtoni. Out nella prima manche la cuneese Marta Bassino, così come Karoline Pichler. Prossimo appuntamento tra le porte larghe di Coppa del mondo femminile martedì 11 marzo ad Are, in Svezia.

BRIGNONE ENTUSIASTA: UN GIGANTE COME VOLEVO, STAGIONE PAZZESCA

“Sono troppo contenta anche perché dopo la prima manche ero veramente distante dalla prima in classifica: nella seconda ho osato e mi sono sentita davvero libera… All’inizio ero tesa e poi a un certo punto mi sono detta ‘ma perché, devi solo godertela’. E allora il gigante mi è venuto come volevo”. Così una entusiasta Federica Brignone, seconda nel gigante di Coppa del mondo a Lenzerheide, in Svizzera. Per la valdostana si tratta del primo podio di specialità dopo quello di Courchevel nel 2020, il primo di questa stagione. La vittoria è andata alla francese Tessa Worley, terza la svedese Sara Hector.

Tante le persone alle quali Brignone dedica il risultato di oggi: “Faccio una dedica a tutti quelli che mi seguono- ha detto ai microfoni di Raisport- A me e a mio fratello, che abbiamo fatto qualcosa di straordinario con una stagione pazzesca. E una dedica a chi ci ha creduto sempre e mi ha aiutato nel lavoro: se io oggi ottengo questi risultati è merito soprattutto loro, io metto i bastoni fuori e finalizzo”.