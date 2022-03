Ucraina, Papa Francesco: “Santa Sede pronta a tutto per fermare la guerra”

ROMA – “La Santa Sede è disposta a fare di tutto, a mettersi al servizio per questa pace”. Lo ha detto il Papa all’Angelus.

“In questi giorni sono andati in Ucraina due cardinali, per servire il popolo, per aiutare: il cardinale Krajewski, elemosiniere, per portare gli aiuti ai più bisognosi, e il cardinale Czerny, prefetto ‘ad interim’ del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano”.

E’ una presenza, sottolinea, “di tutto il popolo cristiano che vuole avvicinarsi e dire: La guerra è una pazzia, fermatevi per favore, guardate questa crudeltà“.

Il Papa auspica che prevalga il negoziato e siano assicurati corridoi umanitari e ha ringraziato “le giornaliste e i giornalisti che per garantire l’informazione mettono a rischio la propria vita”.