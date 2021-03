ROMA – Sono 23.641 i nuovi casi di Covid riscontrati oggi in Italia a fronte di 355.024. Il tasso di positività sale al 6,6%, ieri era al 6,3%. I decessi sono 307, per un totale di 99.578 dall’inizio dell’epidemia. Questi i dati diffusi oggi dal ministero della Salute.

Prosegue anche l’aumento dei ricoveri: le terapie intensive sono 46 in più (ieri +50), 2.571 in totale. Nei reparti ordinari, invece, sono state ricoverate 327 persone in più, 20.701 in tutto.