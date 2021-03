Vaccino, Speranza: “Superate 5 milioni di somministrazioni, ma servono più dosi”

ROMA – “Ieri abbiamo superato le 5 milioni di somministrazioni di vaccino: sono state fatte oltre 185.000 somministrazioni in tutte le Regioni, un numero che cresce ogni giorno e ancora tanto potremo crescere, soprattutto quando avremo piu’ dosi dalle agenzie farmaceutiche. Vincere la battaglia sanitaria e’ la premessa per la ripartenza economica, sociale e culturale del Paese”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante l’inaugurazione del nuovo hub vaccinale anti Covid alla stazione Termini di Roma.

“La Regione Lazio e’ stata ed e’ tra quelle che stanno costruendo la possibilita’ reale di uscita dalla crisi in cui siamo piombati un anno fa- ha sottolineato Speranza- Ogni volta che un luogo come questo prende vita e’ un pezzo di strada in piu’ verso il traguardo, che e’ tornare alle nostre vite, che purtroppo da un anno sono bloccate. Ogni centro di vaccinazione e’ veramente un luogo di fiducia, di speranza, di possibilita’ di ricostruire un futuro migliore”.