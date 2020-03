Coronavirus, annullato il Gran Premio di Roma di Formula E

ROMA – Gli organizzatori dell’ABB FIA Formula E Championship hanno infatti annunciato oggi a Ginevra l’annullamento dell’appuntamento romano della serie internazionale, previsto sabato 4 aprile prossimo, causa emergenza epidemiologica COVID-19.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, Burioni: “Una scemenza dire che è poco più di un’influenza”

“Una decisione improvvisa- si legge in una nota- ma per certi versi anche attesa, dopo le ultime vicende che, fra l’altro, hanno portato all’annullamento di molti eventi prestigiosi del motorsport internazionale”. Purtroppo, afferma il presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani, “non ci è stato possibile trovare una data alternativa, anche per sottoporla all’Amministrazione Comunale di Roma, in un calendario del motorsport internazionale completamente saturo. La decisione presa è comunque in linea con gli ultimi decreti emanati dal Governo Italiano”.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, 41 nuovi morti. I contagiati sono 3.296, Borrelli: “Nessuna criticità negli ospedali”