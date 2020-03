Coronavirus, quarantena per il personale del 118 che ha soccorso la vittima di Peschici in Puglia

BARI – Aveva problemi cardiaci e diabete l’uomo di 76 anni originario di Peschici risultato positivo al covid- 19 e morto nel reparto di Geriatria dell’ospedale di San Giovanni Rotondo (Fg).

La vittima, un operaio in pensione, aveva avuto una forte crisi respiratoria ed è stato trasportato da Peschici a San Giovanni Rotondo in elisoccorso. Sono in quarantena fiduciaria i familiari e il suo medico di base oltre ai componenti della squadra del 118 che hanno accompagnato il pensionato in ospedale.

I figli del 76enne vivono in Germania e proprio 15 giorni fa una delle sue figlie era stata da alcuni parenti in Germania. Era tornata a Peschici a metà febbraio.