In Basilicata è rosa un’azienda su tre

POTENZA – Aziende in rosa in Basilicata. Nel 2019 un’azienda lucana su tre è a conduzione femminile. È quanto emerge dai dati dalla Camera di commercio della Basilicata elaborati con il supporto dell’Azienda speciale Asset. Agricoltura e commercio i settori più ricettivi.

A fine 2019 sono state censite al Registro imprese della Camera di Commercio della Basilicata 16.081 aziende con una donna al timone societario. Il dato è in lieve calo rispetto al 2018 (le imprese al femminile erano 16.137) ma con una media percentuale del 26,73%, che resta superiore rispetto a quella del Sud (23,76%) e dell’Italia (22%).

Notevole è anche la percentuale di imprese femminili sul totale delle aziende lucane: siamo al 34,98%. In diminuzione le imprese femminili giovanili con a capo donne under 35, che sono passate dalle 2.085 del 2017 alle 1.965 del 2018, fino alle 1.873 del 2019.

“Il dato – spiega la presidente del comitato per l’imprenditoria femminile della Cciaa lucana, Rosa Gentile – è anche una conseguenza rispetto ad una mancata strutturazione del welfare, in relazione alla conciliazione vita-lavoro, per cui piccole e micro imprese gestite da donne spesso cessano l’attività nel momento in cui le titolari decidono di mettere su famiglia e sono costrette, loro malgrado, ad effettuare una scelta. È uno dei punti-cardine in discussione al comitato la necessità di avere un sistema di nuove politiche attive del welfare, che osservi i tempi e le dinamiche delle nostre imprese e apra una rete di sostegno e di accompagnamento in grado di rendere le sfide della vita e del lavoro delle imprenditrici conciliabili e vincenti”.