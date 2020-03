Coronavirus, nave in isolamento nel porto di Napoli con 125 persone a bordo

NAPOLI – È in isolamento al porto di Napoli la nave proveniente da Genova con a bordo nove marittimi che, dopo essere stati in contatto con un passeggero risultato positivo al coronavirus in Tunisia, presentano sintoni riconducibili al Covid-19.

A bordo della Gnv Majestic, questo il nome della nave, ci sono in totale 125 persone. L’allarme, e le misure di prevenzione, sono scattate dopo la notizia che il passeggero, sbarcato al porto della città tunisina di La Goulette, è risultato positivo al virus.

L’uomo viaggiava sulla Gnv Rhapsody insieme ai marittimi che, a Genova, hanno cambiato imbarcazione salendo a bordo della Majestic. La nave è giunta a Napoli per alcuni lavori di manutenzione. Si attendono ora le conferme mediche sui casi.