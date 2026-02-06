venerdì 6 Febbraio 2026

Terremoto in Calabria: scossa di magnitudo 3.6 nel Catanzarese

Al momento non si registrano danni a persone o edifici, solo tanta paura tra la popolazione

Data pubblicazione: 6-2-2026 ore 21:20Ultimo aggiornamento: 6-2-2026 ore 21:20

ROMA – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata nella serata di oggi, venerdì 6 febbraio 2026, alle 19:30 circa, con epicentro a circa quattro chilometri a nord di Serrastretta, in provincia di Catanzaro.

La scossa è stata avvertita in modo particolarmente intenso anche a Lamezia Terme. Numerose le segnalazioni riportate dalle testate locali: il movimento tellurico è stato percepito distintamente in diversi quartieri della città, con una vibrazione improvvisa e secca che ha spinto molti residenti, soprattutto nei palazzi più alti e nelle zone collinari, a scendere in strada per la paura.

Al momento non si registrano danni a persone o edifici, ma il timore tra la popolazione è stato significativo, come spesso accade in presenza di scosse superficiali e ben percepibili. Il terremoto è stato avvertito anche in vari comuni dell’area del Reventino e del Lametino. Le autorità competenti e la Protezione Civile continuano a monitorare la situazione.

Leggi anche

Maltempo: il governo stanzia 100 milioni per l’emergenza in Calabria, Sicilia e Sardegna

di Redazione

Ciclone Harry, la premier Meloni convoca il Cdm lunedì per lo stato di emergenza

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»