Terremoto in Calabria: scossa di magnitudo 3.6 nel Catanzarese

ROMA – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata nella serata di oggi, venerdì 6 febbraio 2026, alle 19:30 circa, con epicentro a circa quattro chilometri a nord di Serrastretta, in provincia di Catanzaro.

La scossa è stata avvertita in modo particolarmente intenso anche a Lamezia Terme. Numerose le segnalazioni riportate dalle testate locali: il movimento tellurico è stato percepito distintamente in diversi quartieri della città, con una vibrazione improvvisa e secca che ha spinto molti residenti, soprattutto nei palazzi più alti e nelle zone collinari, a scendere in strada per la paura.

Al momento non si registrano danni a persone o edifici, ma il timore tra la popolazione è stato significativo, come spesso accade in presenza di scosse superficiali e ben percepibili. Il terremoto è stato avvertito anche in vari comuni dell’area del Reventino e del Lametino. Le autorità competenti e la Protezione Civile continuano a monitorare la situazione.