VIDEO | Si aprono le Olimpiadi di Milano Cortina. Mattarella arriva a San Siro sul tram

Piuttosto che optare per un ingresso spettacolare o cerimoniale, il Presidente ha preferito un gesto simbolico

MILANO – Se vi aspettavate un’entrata ad effetto come quella della Regina Elisabetta II paracadutata sull’Olympic Stadium di Londra rimarrete delusi. Il nostro Presidente Sergio Mattarella ha voluto fare la sua entrata con la sobrietà che contraddistingue il Quirinale: è arrivato allo stadio San Siro a bordo di un tram storico milanese, senza auto blu né coreografie spettacolari, ma come un cittadino qualunque e con un autista d’eccezione, il campione di MotoGP Valentino Rossi. Piuttosto che optare per un ingresso spettacolare o cerimoniale, il Presidente ha preferito un gesto simbolico che richiama la quotidianità e il senso di comunità, richiamando il mezzo pubblico utilizzato ogni giorno da migliaia di milanesi.

Nel video si vede un tram storico che percorre le strade di Milano con a bordo un passeggero enigmatico, inizialmente inquadrato solo di spalle (ma che tutti abbiamo subito riconosciuto dalla capigliatura bianca e precisa). Alle fermate salgono famiglie, bambini, ragazzi e lungo il tragitto, un gesto semplice e quotidiano, come raccogliere un peluche caduto, rompe il mistero e rivela l’identità del viaggiatore: è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Giunto al capolinea, davanti allo Stadio di San Siro, il Presidente viene salutato dal conducente del tram, che si svela essere Valentino Rossi.

Nella tribuna d’onore dello stadio San Siro assieme a Sergio Mattarella anche la Presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Kirsty Coventry.

