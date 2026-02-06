Dire Podcast, i principali provvedimenti della settimana alla Camera dei deputati

ROMA – Il decreto elezioni; la legge sulle piccole e medie imprese; le informative di Piantedosi e Musumeci. Vediamo qual è stata la settimana dell’aula di Montecitorio. La Camera ha approvato la legge annuale sulle piccole e medie imprese. Si tratta di un provvedimento per tutelare e valorizzare le aziende con meno di 250 dipendenti. Quest’anno sono due i pilastri principali: la staffetta generazionale e la tutela dell’artigianato. Con la prima, viene incentivato il part-time per i lavoratori prossimi alla pensione. Lo scopo è di favorire l’assunzione di under 34 a tempo indeterminato. Sul fronte della qualità, la norma protegge il termine “artigianale”, limitandone l’uso ai prodotti realizzati secondo metodi autentici. Basta slogan abusati: potrà usarlo solo chi produce davvero a mano.

Mercoledì l’aula ha approvato il decreto elezioni 2026, ma senza l’unanimità. Il provvedimento conferma l’election day per accorpare referendum sulla giustizia e elezioni amministrative, con seggi aperti anche il lunedì e compensi più alti per gli scrutatori. Lo scontro politico è però esploso sul voto dei fuori sede. Le opposizioni hanno votato compatte contro il decreto, denunciando il mancato inserimento di una norma strutturale che permetta a circa 5 milioni di elettori, soprattutto studenti e lavoratori, di votare senza dover rientrare nel comune di residenza.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si è presentato in aula due volte. Martedì per un’informativa sugli scontri di Torino e il giorno dopo per la presenza di agenti dell’Ice americana durante le Olimpiadi invernali. Piantedosi, sostenuto dalla maggioranza, ha definito gli incidenti di Torino “strategia eversiva”, accusando chi manifesta di offrire impunità ai violenti. L’opposizione, invece, contesta una “strumentalizzazione autoritaria” volta a limitare il dissenso e a nascondere le carenze del Viminale nella gestione dell’ordine pubblico.

Scontro anche mercoledì sull’invio di agenti americani dell’Ice per le Olimpiadi 2026. Piantedosi ha garantito che forniranno solo supporto informativo e nessuna funzione operativa. Le opposizioni attaccano duramente parlando di “cessione di sovranità” e di un’offesa senza precedenti alla professionalità delle forze di polizia.

Passiamo all’informativa di Musumeci. Il ministro della Protezione civile ha parlato dei danni causati dal ciclone Harry in Sicilia, definendo il rischio frane sull’isola “strutturale” e annunciando nuovi stanziamenti da parte del governo. Per le opposizioni si tratta di risorse insufficienti. Inoltre, hanno accusato il ministro di non aver speso i fondi per la messa in sicurezza del territorio quando era governatore della Sicilia.

Non c’è stata tregua nemmeno durante la commemorazione di Alex Pretti e Renée Good, i due cittadini americani uccisi dalla polizia anti immigrazione americana. A scatenare la bagarre l’accusa della Lega alle opposizioni di voler coprire le violenze di sabato scorso a Torino. Fascisti, ha gridato la leghista Matone verso il centrosinistra, ed è stata ammonita dal vicepresidente Costa. Infine, le domande di Laura Boldrini, del Pd: dov’è finita l’America dei diritti civili?