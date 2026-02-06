Roma città dei centenari, la vita sulle note di Bruno: “Il mio segreto? La musica”

ROMA – Roma festeggia un altro cittadino centenario. Da oggi, nella Capitale, c’è anche Bruno Dalla Pietà tra gli uomini “a tre cifre”. Cento anni compiuti oggi, celebrati come da consuetudine con la pergamena del Comune di Roma, consegnata brevi manu da un agente della Polizia Locale di Roma Capitale. Ma per capire davvero Bruno Dalla Pietà bisogna varcare la soglia di casa sua.

UNA CASA PIENA DI MUSICA

Tra le quattro mura di casa Dalla Pietà il rischio è perdersi in spartiti, fisarmoniche, strumenti musicali e dischi di musica classica. È qui che Bruno indica il suo elisir di lunga vita: la musica. Una necessità quotidiana, non un passatempo. Suona ogni giorno, con urgenza e disciplina. La fisarmonica è il suo strumento principale, quello a cui sente di non poter rinunciare. Ma accanto a lei convivono chitarra, mandolino, armonica a bocca e altri strumenti, con cui continua a cimentarsi senza timori. La musica non è mai stata un hobby: è sempre stata studio, esercizio, dedizione.

Bruno Dalla Pietà è nato a Padova il 6 febbraio 1926. Padovano doc, ma romano d’adozione da molti anni, ha attraversato un secolo di storia mantenendo uno stile di vita improntato alla sobrietà. Alimentazione morigerata, senza eccessi. Un’eccezione dichiarata: il vino, il “nettare degli dei”, a cui non ha mai rinunciato.

Il suo mestiere è stato quello di falegname, una professione che gli ha permesso di trasformare il legno in oggetti utili e creativi. Ha realizzato bastoni intarsiati, strumenti musicali semplici, seggioline, orologi a cucù, spesso dipinti a mano con soggetti diversi. Alla lavorazione del legno si è affiancata un’altra passione: la pittura, coltivata con la stessa curiosità e libertà.

Al lavoro ci andava rigorosamente con i mezzi pubblici. Camminare non è mai stato un problema, purché avesse uno scopo. “Camminare a vuoto”, quello sì, non gli è mai piaciuto. Per anni la bicicletta è stata una compagna inseparabile, con percorsi che oggi apparirebbero improbabili per una persona della sua età.

Bruno è sempre stato uno sportivo. Ha iniziato ad andare sugli sci in età già avanzata. Prima sci di fondo, poi giudicato poco adrenalinico. Così ha cambiato: sci da discesa, piste impegnative, cadute anche rovinosissime. Ma senza mai demordere. “Era lo spasso delle piste”, raccontano i familiari. Se non fosse stato per la rottura del femore, probabilmente scierebbe ancora oggi. Non ha rinunciato neppure ai pattini da ghiaccio, andando con i nipoti anche in età avanzata, difendendosi sempre con dignità.

Bruno disdegna qualsiasi aiuto esterno. Vive nel caos creativo della sua casa, fa la spesa con il deambulatore, e fino allo scorso anno guidava ancora l’automobile. Non vuole cedere lo scettro. Crede di essere indispensabile, infallibile. Se fossimo a Napoli, direbbe qualcuno, “tene ’a cazzimma”.

Padovano di nascita, interista per passione. Il calcio è l’altra grande fede della sua vita. I colori nerazzurri sono stati trasmessi con convinzione a figli e nipoti, diventando una tradizione di famiglia. La musica resta però la prima necessità. Quella a cui sente di dover rispondere ogni giorno. A Roma oggi c’è un centenario in più. E Bruno Dalla Pietà dimostra che, forse, il vero segreto per vivere a lungo è continuare a suonare.

I DATI ISTAT SUI CENTENARI IN ITALIA

La storia di Bruno Dalla Pietà si inserisce in un fenomeno nazionale in forte crescita. Secondo i dati ISTAT, al primo gennaio 2025 in Italia vivono oltre 23.500 persone con 100 anni e più, più del doppio rispetto a quindici anni fa. La longevità resta prevalentemente femminile: oltre l’82% dei centenari sono donne. Gli uomini “a tre cifre” sono una minoranza, ma in costante aumento.