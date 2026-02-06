Tg Politico Parlamentare, l’edizione di venerdì 6 febbraio 2026

E’ SCONTRO SUL DECRETO SICUREZZA VARATO DAL GOVERNO

Scontro totale sul nuovo decreto sicurezza. Le opposizioni denunciano una deriva repressiva. “Il governo vuole impedire il dissenso”, attacca Giuseppe Conte. Ma Giorgia Meloni tira dritto: “Non sono misure spot- dice la premier- ma un atto di difesa per chi ci difende e per la libertà dei cittadini. Lo Stato non si gira dall’altra parte”. Il testo varato dal governo introduce la stretta sui blocchi stradali e ferroviari, che diventano reato, il fermo preventivo fino a 12 ore prima dei cortei e uno scudo penale per le forze dell’ordine. Sanzioni per i genitori di figli armati di coltello. Potenziato infine il daspo urbano: piazze vietate a chi ha già commesso reati.

GIOCHI. MATTARELLA INAUGURA CASA ITALIA: “GRANDE EMOZIONE”

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inaugura Casa Italia in vista dell’avvio ufficiale dei Giochi invernali 2026. “L’inaugurazione di Casa Italia è sempre un momento di grande coinvolgimento ed emozione”, ha detto parlando agli atleti e aggiungendo che Casa Italia “è una finestra” sul nostro Paese ma “questa volta assume un altro significato, di una porta di ingresso per l’Italia”. Il presidente sottolinea che “è motivo di grande soddisfazione vedere l’Italia al centro di una dimensione così importante della vita internazionale quale è quella dello sport”. Questa sera Mattarella sarà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi a San Siro.

LAVORO. DA CDM OK A RECEPIMENTO DIRETTIVA UE SU PARITÀ SALARIALE

Nuovi obblighi di trasparenza per i datori di lavoro e tutela per le lavoratrici in tema di parità retributiva. Il Consiglio dei ministri ha dato ieri sera il primo via libera al decreto legislativo attuativo della direttiva Ue. L’iter di approvazione inizierà nelle commissioni parlamentari per tornare poi in Cdm per l’ok definitivo entro il 7 giugno. Il testo si applica ai settori pubblico e privato e intende contrastare il gender pay gap per i rapporti di lavoro subordinato. La ministra del Lavoro, Marina Calderone, sottolinea che il testo “rafforza gli strumenti per rendere effettiva la parità salariale” e “potrà arricchirsi durante il passaggio parlamentare e il confronto con le parti sociali”.

PD. SCHLEIN: “PARTITA POLITICHE APERTA, POSSIAMO VINCERE”

La partita per le prossime elezioni politiche “è aperta, possiamo vincere”. Alla direzione del PD, Elly Schlein lancia la sfida al Governo: “È tempo di costruire l’alternativa”, dice. Al centro dell’agenda l’offensiva sul referendum sulla giustizia di marzo. “Questo governo – attacca la dem – sta disseminando bugie: non è una riforma sui magistrati ma sui diritti di tutti i cittadini”. Schlein poi contesta il nuovo pacchetto sicurezza con la sua “deriva repressiva”, chiedendo investimenti reali per le forze dell’ordine e tutele sociali.