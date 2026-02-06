venerdì 6 Febbraio 2026

Continua a girare con la patente sospesa e ora rischia 48 mila di multe

Una donna di 34 anni, a metà dicembre, era stata fermata ubriaca al volante e le era stata sospesa la patente per 3 mesi. Lei ha continuato a girare ed è stata 'beccata' altre due volte

Data pubblicazione: 6-2-2026 ore 15:24

ROMA – Una 34enne di Rubiera (Reggio Emilia) si è vista confiscare l’auto appena comprata e rischia ora di dover pagare una serie di sanzioni amministrative che nel complesso potrebbero sfiorare i 48.000 euro. Questo, dopo essere stata fermata per tre volte dagli agenti della Polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia in meno di due mesi. In dettaglio il primo episodio risale all’11 dicembre 2025, quando la giovane è stata sanzionata per guida in stato d’ebbrezza. Una violazione “lieve” al Codice della Strada che comporta 543 euro di multa e la sospensione della patente per tre mesi.

Dopo neanche un mese, però, la donna è stata intercettata dalla Polizia locale nuovamente a volante. Dalla sospensione si è così passati alla revoca della patente e al fermo amministrativo per tre mesi dell’auto, acquistata appena sei mesi prima. Infine, martedì scorso l’intransigente automobilista è stata nuovamente fermata a Rubiera dagli agenti, senza patente e alla guida della macchina sottoposta a fermo. Un ulteriore comportamento scorretto che ha fatto scattare la confisca definitiva del veicolo (che passerà al patrimonio dello Stato) e l’emissione delle diverse sanzioni amministrative.

