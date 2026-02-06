VIDEO | Olimpiadi, fine corsa per la Torcia: prima l’Ibra Show poi il viaggio in canoa; l’attesa per il rito dell’accensione a San Siro

MILANO – Ha corso in mano a campioni dal calibro di Ibrahimovic e della Diva Pellegrini, si è fermata sotto le finestre di Terapia intensiva all’ospedale Niguarda per rendere omaggio ai giovani lì ricoverati dopo l’incendio di Crans Montana. E ha finito di correre in Darsena, attraversando poi il Naviglio in kayak con l’ex campione Antonio Rossi, ultimo tedoforo della giornata, per ora.

(In foto da sinistra Federica Pellegrini, Zlatan Ibrahimovich e la fiamma in metropolitana)

LA CORSA DAL QUARTIERE BICOCCA ALLA DARSENA, L’INCOGNITA DEI TEDOFORI DI SAN SIRO

La torcia olimpica per il secondo giorno ha attraversato Milano, partita alle 8.15 da via Pirelli davanti all’Università Bicocca è infine arrivata alla Darsena, intorno alle 15 del pomeriggio di oggi, dove si è imbarcata per un ultimo tratto lungo il Naviglio Grande. Il fuoco olimpico è stato infine riposto in attesa del suo atteso ingresso allo Stadio di San Siro per la cerimonia di apertura Olimpica, al via questa sera alle 22,30, dove terminerà definitivamente la sua corsa iniziata 63 giorni fa. L’accensione del braciere sarà uno dei momenti più iconici dell’evento, con l’incognita della coppia di tedofori – rumors vogliono Alberto Tomba e Deborah Compagnoni a Milano. Un secondo braciere invece attende in piazza Dibona, a Cortin. La dichiarazione di apertura dei Giochi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nsieme alle loro accensioni segnerà l’inizio ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali.

CHI SONO STATI I TEDOFORI DI OGGI, I NOMI IN VISTA

Tra i primi a raccogliere la fiamma Olimpica nella corsa di oggi, in piazza della Scala, è stato l’étoile Roberto Bolle, circondato da una folla di persone. Davanti al liceo Virgilio la torcia è passata alla cantante Malika Ayane.Tra le tedofore più applaudite ed emozionate anche Federica Pellegrini che l’ha trasportata lungo via Manzoni: “Una prima volta per me”.

IBRA IL PIÙ AMATO

Tra i più attesi e circondati dalla folla anche la star del pallone, Zlatan Ibrahimovic, dirigente del Milan. Lo svedese è stato accolto con entusiasmo dai cittadini che lo hanno accompagnato nel suo tratto, lungo via dell’Orso.

AL NIGUARDA PER SALUTARE I FERITI DI CRANS MONTANA

La Torcia passa anche attraverso la linea 5 della Metropolitana di Milano e, tra le tappe più simboliche toccate oggi, c’è anche l’ospedale Niguarda. In particolare, i tedofori di Milano Cortina 2026 si sono fermati sotto le finestre del reparto di Terapia Intensiva, dove sono attualmente ricoverati i giovani feriti nell’incidente di Crans-Montana. “I pazienti- fa sapere la Regione in una nota- hanno partecipato simbolicamente esponendo cartelloni realizzati appositamente per l’occasione dalle finestre del reparto. Presenti medici, infermieri e operatori sanitari e il Direttore Generale dell’ospedale Alberto Zoli”.

IN CANOA CON LA COPPIA ROSSI-BONOMI

La fiamma è infine arrivata a destinazione in Darsena dove è stata imbarcata dagli ultimi tedofori della giornata, riuniti per l’occasione, gli ex canoisti Antonio Rossi e Beniamino Bonomi per un ultimo tratto. Non sono mancate le proteste lungo il tragitto della fiaccola: una manifestazione di studenti in protesta contro l’Ice l’ha accolta davanti al Politecnico, in piazza Leonardo Da Vinci.

DA DOMANI IL BRACIERE ALL’ARCO DELLA PACE

Da domani, la fiamma prende casa nel braciere all’Arco della Pace di Milano: allo scoccare di ogni ora, dalle 17 al 23, nelle sue immediate vicinanze si terrà uno spettacolo accompagnato dalle musiche di Roberto Cacciapaglia, tutti i giorni fino allo spegnimento della Fiamma Olimpica.

(video credit: Milan Ac/tiktok, photo credit: Regione Lombardia/Web e MilanoCortina/Ig)