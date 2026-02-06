venerdì 6 Febbraio 2026

FOTO | Sfilza di ‘macchinoni’ a Milano per l’incontro di Meloni con Vance

Il corteo della delegazione Usa è arrivato in mattinata in corso Monforte: alle 13 il vertice tra la premier e il vicepresidente degli Stati Uniti

di Nicola MenteData pubblicazione: 6-2-2026 ore 15:21Ultimo aggiornamento: 6-2-2026 ore 15:59

MILANO – Si è tenuto questa mattina in Prefettura a Milano l’incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. La premier è arrivata attorno alle 11.20 a palazzo Diotti. La giornata di Giorgia Meloni, oggi, prevede un’agenda fitta di impegni, con una serie di bilaterali in programma prima di spostarsi a San Siro per l’inaugurazione dei Giochi olimpici invernali.

Intanto, in mattinata, in corso Monforte sono arrivate molte ‘macchinone’ in vista dell’incontro delle 13 tra Giorgia Meloni e il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance. Le auto di grossa cilindrata (alcune con bandierine Usa) sono quelle della delegazione Usa e della scorta di Vance: la vista d’insieme è alquanto scenografica. Nel pomeriggio, poi, Meloni dovrebbe incontrare il presidente polacco Karol Nawrochi.

