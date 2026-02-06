venerdì 6 Febbraio 2026

Cane massacrato in un lager per animali, l’appello del deputato: “Aiutateci, ogni minuto è prezioso”

La denuncia di Borrelli (AVS): nella stessa zona in provincia di Napoli ce ne sarebbero detenuti altri, "presumibilmente in condizioni di estremo pericolo"

Data pubblicazione: 6-2-2026 ore 13:37

NAPOLI – “Siamo di fronte a un atto di una crudeltà senza precedenti. Chi infierisce in questo modo su un’anima pura, legandola per picchiarla quasi a morte, è un individuo socialmente pericoloso che deve essere fermato immediatamente”. Così il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli destinatario di alcune denunce per un cane che a Bacoli (Napoli) è stato trovato legato in via Fusaro, in un’area posta di fronte a una pompa di benzina, vittima di violenze e percosse che lo hanno ridotto in fin di vita.

Oltre al cane massacrato, nella stessa zona sarebbero detenuti altri animali, “presumibilmente in condizioni di estremo pericolo e sottoposti a maltrattamenti continui”. “Abbiamo già allertato le forze dell’ordine, le associazioni, il Comune e i servizi veterinari dell’Asl competente affinché – spiega Borrelli – intervengano ad horas per trarre in salvo gli altri cani presenti sul sito e identificare i responsabili di questo scempio. Chiediamo che la Procura proceda con la massima severità. Non permetteremo che questa vicenda cada nel silenzio.

La vita di questi animali è appesa a un filo e ogni minuto è prezioso per evitare che altre anime pure subiscano lo stesso atroce destino. Chi sa parli, aiutateci a inchiodare questi barbari alle loro responsabilità”. Le associazioni animaliste e il comune di Bacoli, è evidenziato nella nota del parlamentare, risulta siano intervenute dopo l’ultima segnalazione.

