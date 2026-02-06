venerdì 6 Febbraio 2026

Scontro tir-bici nel bolognese: ferito gravemente il ciclista

Un autocarro ha travolto un due ruote che lo precedeva lungo la via Emilia, e nello scontro il ciclista, un 61enne italiano, ha riportato numerose lesioni

Data pubblicazione: 6-2-2026 ore 13:18Ultimo aggiornamento: 6-2-2026 ore 13:46

BOLOGNA – Grave incidente, ieri sera, nel territorio del Comune bolognese di Ozzano dell’Emilia. Un autocarro ha travolto una bicicletta che lo precedeva lungo la via Emilia, e nello scontro il ciclista, un 61enne italiano, è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di San Lazzaro di Savena- ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente- e il ciclista, che ha riportato numerose lesioni, è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Maggiore di Bologna. A quanto si apprende, la prognosi è riservata, ma l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Leggi anche

A Bologna boom di multe ai monopattini: la lente dei vigili sulle ‘zone rosse’

di Maurizio Papa

FOTO | VIDEO | Bandiere Pro Pal e attivisti, tensione a Bologna durante la cerimonia per la Memoria

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»