Scontro tir-bici nel bolognese: ferito gravemente il ciclista

BOLOGNA – Grave incidente, ieri sera, nel territorio del Comune bolognese di Ozzano dell’Emilia. Un autocarro ha travolto una bicicletta che lo precedeva lungo la via Emilia, e nello scontro il ciclista, un 61enne italiano, è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di San Lazzaro di Savena- ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente- e il ciclista, che ha riportato numerose lesioni, è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Maggiore di Bologna. A quanto si apprende, la prognosi è riservata, ma l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.