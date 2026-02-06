venerdì 6 Febbraio 2026

Napoli si sveglia tappezzata di manifesti anti-ICE

Gli attivisti del centro sociale Insurgencia, autori dell'iniziativa: "E' una milizia criminale e fascista, che arresta indiscriminatamente donne e bambini"

Data pubblicazione: 6-2-2026 ore 12:48Ultimo aggiornamento: 6-2-2026 ore 12:48

ROMA – Manifesti contro l’Ice, la polizia anti-migranti di Trump, sono comparsi nella notte in molte strade della città di Napoli in occasione dell’apertura ufficiale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 in occasione delle quali è prevista la presenza di agenti Ice.

“L’Ice – affermano gli attivisti del centro sociale Insurgencia, autori dell’iniziativa – è una milizia criminale e fascista, che arresta indiscriminatamente donne e bambini, dando corpo agli istinti peggiori e alle più vergognose teorie sulle così detta remigrazione. Noi non abbiamo paura di dire che gli assassini dell’Ice portano avanti vere e proprie deportazioni per ordine di Trump. Questi miliziani non sono i benvenuti sul nostro territorio. C’è evidentemente chi vorrebbe una Ice anche in Italia; del resto i consiglieri della Lega non hanno timore di dire che prima delle manifestazioni bisognerebbe ‘sparare in testa’ ai manifestanti. Questa maggioranza di governo sta giocando col fuoco, agognando uno stato di polizia anche nel nostro paese, ad ennesima riprova di questo basta guardare al nuovo pacchetto sicurezza al vaglio dell’esecutivo”.

