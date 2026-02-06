venerdì 6 Febbraio 2026

VIDEO | Colpo basso agli Obama, Trump li trasforma in scimmie antropomorfe

Le immagini choc in un brevissimo filmato pubblicato sul profilo social Truth del presidente degli Stati uniti. Eccolo

di Cristina RossiData pubblicazione: 6-2-2026 ore 12:40Ultimo aggiornamento: 6-2-2026 ore 12:43

ROMA – Prima appare il grafico di un sondaggio elettorale e si sente la voce di un giornalista che dà per favorito Joe Biden, segue poi un fotomontaggio dal contenuto apertamente offensivo e razzista, accompagnato dalla nota canzone “The Lion Spleeps Tonight”.

Donald Trump lancia dal suo social Truth un video di pochi secondi ma dai contenuti choc. Nel mirino Barack e Michelle Obama che appaiono trasformati dall’IA in scimmie antropomorfe. Il tutto per rilanciare uno dei suoi cavalli di battaglia: la denuncia di brogli elettorali in alle elezioni del 2020 e- e poi ancora nel 2024- in Pennsylvania, uno degli stati più contesi e in bilico tra Repubblicani e Democratici.

